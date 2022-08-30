Политолог: Польша начала прибирать к рукам Украину

Власти Польши пользуется возможностью прибрать украинскую территорию к рукам. Об этом заявил политолог и преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с РИА Новости.

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«Поляки, подчеркну, особенно поляки, сейчас все сметают на Украине подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе… Ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам», — подчеркнул он.

Суздальцев обратил внимание на то, что через банки и фонды Польши в настоящее время проходят все финансовые потоки, которые западные страны направляют на Украину. Кроме того, по его словам, украинские власти ранее решили вывезти в Польшу весь свой золотовалютный запас.

По словам Суздальцева, Киев осознанно шел на провокации, поскольку для них это было «единственным шансом спасти пустую казну».

«Ведь боевые действия — это деньги. Киев, чтобы выжить, просит, например, сегодня у Запада 7 миллиардов долларов в месяц», — добавил Суздальцев.