Известен новый срок запуска в серию российского электрокара «Кама»

Предсерийный прототип электромобиля «Кама» должен быть готов к концу 2024 года. Об этом сообщает Drom со ссылкой на инсайдеров. Такой срок установил бывший глава АвтоВАЗа по инжинирингу Харальд Грюбель, ныне занимающий пост исполнительного директора АО «Кама». Таким образом, до премьеры близкого к серии электрокара осталось только 2,5 года, однако с момента премьеры первой версии в декабре 2020-го пройдет уже четыре.

Фото: © Пресс-служба правительства Республики Татарстан © Пресс-служба правительства Республики Татарстан

Как сообщают источники, к середине 2023 года должны быть готовы прототипы для испытаний шасси и электроники. Поэтому «Кама» активно расширяет штат. Возможно, в разработке поучаствуют и китайские специалисты: в августе компания открыла офис в КНР, который нанимает инженеров по интеграции ADAS (системы активной безопасности и помощи водителю), рулевого управления, торможения, а также разработчиков мультимедийных систем.

Постройкой прототипов «Кама» сама заниматься не будет — ее отдадут на аутсорс. Старт производства зависит от результатов тестов: в случае успеха и соответствия всем требованиям электрический сити-кар начнут готовить к производству. Первая партия преимущественно серийных экземпляров увидит свет к середине 2024 года.

Новая версия «Кама» получит 3,75-метровый несущий кузов с 2,5-метровым расстоянием между осями, однако в технических заданиях числятся и более габаритные варианты с длиной 3,9 и даже 4,4 метра.

Электрокар получит передний привод и электромотор поперечного расположения мощностью от 70 до 130 киловатт. В передней подвеске применят стойки Макферсон, в задней — балку, передние тормоза дисковые вентилируемые, задние — дисковые. Ожидаемый запас хода на одной зарядке — до 500 километров.