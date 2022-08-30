Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил наделить систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС новыми функциями. Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», согласно подписанному документу, дополнить автомобили нужно датчиками ускорения и направления, а также «черными ящиками».

Подобный способ поможет выявлять больше правонарушений и повысит безопасность. Кроме того, решение поможет сэкономить на дорожных камерах, поскольку всю информацию в ГИБДД будет передавать сам автомобиль. Инициатива Лискутова уже отправлена на рассмотрение в Минпромторг.