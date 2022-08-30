"Белаз" готов заместить иностранную технику в России

"Если говорить о логистических цепочках в Россию по поставкам продукции, то у нас серьезных потрясений не случилось, мы работаем в штатном режиме. Если говорить про поставки комплектующих, то некоторые сложности, конечно, возникали. Тем не менее все они решаемы, и сегодня мы уже имеем логистические пути, по которым поставляем комплектующие", - добавил замгендиректора.