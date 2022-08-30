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1 час назад

Новости автомира: "Белаз" ведет переговоры с Россией по замещению иностранной техники

ТАСС

Белорусский автомобильный завод ("Белаз") обсуждает с Россией возможность замещения карьерной техники зарубежного производства на свои аналоги. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора "Белаза" по маркетинговой и экспортной политике Василий Шостак.

"Белаз" готов заместить иностранную технику в России
Фото: БелазБелаз

"Потребители [в России], которые использовали технику наших конкурентов импортного производства, сегодня мы предметно обсуждаем с ними поставки техники "Белаз" для замещения этого продукта", - сказал он в беседе с журналистами в рамках пресс-тура, организованного Постоянным комитетом Союзного государства.

По словам Шостака, на данный момент у "Белаза" более 600 потребителей в России и порядка 3 тыс. автомобилей. При этом он подчеркнул, что проблем с обслуживанием имеющейся на территории РФ техники не наблюдается.

"Если говорить о логистических цепочках в Россию по поставкам продукции, то у нас серьезных потрясений не случилось, мы работаем в штатном режиме. Если говорить про поставки комплектующих, то некоторые сложности, конечно, возникали. Тем не менее все они решаемы, и сегодня мы уже имеем логистические пути, по которым поставляем комплектующие", - добавил замгендиректора.

ОАО "Белаз" - один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает порядка 30% мирового рынка. Он также выпускает и другое оборудование для горнодобывающих отраслей. Головное предприятие "Белаз-холдинга" расположено в городе Жодино (Минская область).

Автоновости,Василий Шостак,Постоянный Комитет Союзного государства,
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