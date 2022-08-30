Российский авторынок продолжает расти

По заявлению экспертов, российский авторынок растет уже вторую неделю. Практически 78 процентов от общих объёмов автотранспорта приходится на сегмент современных легковых транспортных средств.

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Аналитиками было отмечено, что за четвертую неделю последнего месяца лета текущего года, на автомобильном рынке Российской Федерации было реализовано 13 100 экземпляров новой автотехники. Это приблизительно на 5,3% больше, чем смогли продать за 3-ю неделю августа. Из этого следует, что уже вторую неделю подряд наблюдается рост отечественного авторынка.

Начиная с 22 и заканчивая 28 августа, российское население приобрело 10 040 экземпляров легковых транспортных средств. Данный показатель на 2,2% превышает значения, которые зафиксировали на прошлой недели в период 15 – 21 августа этого года.

Согласно данным аналитиков, повысились рыночные объёмы также в прочих основных сегментах. Так, рынок новых грузовиков подрос в сравнении с 3 августовской неделей на 5,2% до 1638 штук грузовых автомобилей.

Фиксируется рост рынка LCV на 2,2%. Этот автотранспорт распродали в количестве 1108 ед.

Самый большой рост отечественного авторынка показал сегмент автобусов, с показателем плюс 84,32%. Но в количественном соотношении данное значение составляет всего лишь 318 единиц реализованных автобусов.

Раньше сообщали, что доля современного авторынка седельных тягачей на территории Российской Федерации снизилась сильней, чем в случае грузовых машин. Согласно подведённым итогам 7-ми месяцев этого года, зафиксированные реализации седельных тягачей снизились до 51,2%.