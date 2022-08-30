Российский авторынок продолжает расти

По заявлению экспертов, российский авторынок растет уже вторую неделю. Практически 78 процентов от общих объёмов автотранспорта приходится на сегмент современных легковых транспортных средств.
Аналитиками было отмечено, что за четвертую неделю последнего месяца лета текущего года, на автомобильном рынке Российской Федерации было реализовано 13 100 экземпляров новой автотехники. Это приблизительно на 5,3% больше, чем смогли продать за 3-ю неделю августа. Из этого следует, что уже вторую неделю подряд наблюдается рост отечественного авторынка.
Начиная с 22 и заканчивая 28 августа, российское население приобрело 10 040 экземпляров легковых транспортных средств. Данный показатель на 2,2% превышает значения, которые зафиксировали на прошлой недели в период 15 – 21 августа этого года.
Согласно данным аналитиков, повысились рыночные объёмы также в прочих основных сегментах. Так, рынок новых грузовиков подрос в сравнении с 3 августовской неделей на 5,2% до 1638 штук грузовых автомобилей.
Фиксируется рост рынка LCV на 2,2%. Этот автотранспорт распродали в количестве 1108 ед.
Самый большой рост отечественного авторынка показал сегмент автобусов, с показателем плюс 84,32%. Но в количественном соотношении данное значение составляет всего лишь 318 единиц реализованных автобусов.
Раньше сообщали, что доля современного авторынка седельных тягачей на территории Российской Федерации снизилась сильней, чем в случае грузовых машин. Согласно подведённым итогам 7-ми месяцев этого года, зафиксированные реализации седельных тягачей снизились до 51,2%.
В завершении стоит отметить, что несмотря на довольно тяжёлое положение российского авторынка, он не сдаёт позиции и продолжает развиваться. Основные проблемы связаны с введением различных санкционных ограничений со стороны зарубежных государств.