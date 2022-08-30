Китайские машины в России решили притормозить

К производству китайских «легковушек» на территории РФ могут приступить только в 2023 году. При этом марка Chery отказалась от выпуска транспортных средств в рамках площадки УАЗ.

Совместное возможное производство здесь обсуждали уже с февраля этого года. Однако уже в июне данная площадка попала под ряд определённых санкций ЕС. По мнению экспертов, для поиска новой потребуется времени вплоть до следующего года.

Chery собирается начать сборку своих машин в РФ уже второй раз. Помимо площадки отечественного УАЗа, фирма может рассматривать альтернативные возможные производства на территории Елабуга либо Владивостока. Однако в данном случае стоит ожидать потерю господдержки в рамках специальных инвестиционных контрактов.

По мнению руководителя проекта Олега Мосеева, более перспективным вариантом для зарубежного автоконцерна является ожидание конца года и занятие мощности какого-либо западного автопроизводителя, который уходит из РФ.

Многие автобренды, приостановившие свою деятельность, решили обозначить декабрь месяцем, когда они примут окончательное решение. Скорее всего, определённые фирмы объявят о завершении своей деятельности. В этом случае будет ясно, с кем именно Chery сможет в итоге заключить договор.

По заявлению экспертов, из самых привлекательных вариантов в данном случае может стать автозавод фирмы Nissan на территории СПб либо калужское производство немецкого Volkswagen. Данные предприятия уже простаивают 6 месяцев. При этом Mercedes уже практически продал автодилеру «Автодом» завод в окрестностях Подмосковья. Сделка уже подходит к концу.

В теории будущий потенциальный владелец на данном предприятии сможет осуществлять сборку китайских и иранских марок. Авто будут реализовывать с существенным определённым дисконтом. При этом, количество покупателей будет небольшим. По мнению экспертов, речь может вестись о китайских и иранских авто.