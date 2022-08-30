Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
29 минут назад

Новости автомира: китайские машины в России решили притормозить

Car.ru

К производству китайских «легковушек» на территории РФ могут приступить только в 2023 году. При этом марка Chery отказалась от выпуска транспортных средств в рамках площадки УАЗ.

Китайские машины в России решили притормозить
Фото: Car.ruCar.ru

Совместное возможное производство здесь обсуждали уже с февраля этого года. Однако уже в июне данная площадка попала под ряд определённых санкций ЕС. По мнению экспертов, для поиска новой потребуется времени вплоть до следующего года.

Chery собирается начать сборку своих машин в РФ уже второй раз. Помимо площадки отечественного УАЗа, фирма может рассматривать альтернативные возможные производства на территории Елабуга либо Владивостока. Однако в данном случае стоит ожидать потерю господдержки в рамках специальных инвестиционных контрактов.

По мнению руководителя проекта Олега Мосеева, более перспективным вариантом для зарубежного автоконцерна является ожидание конца года и занятие мощности какого-либо западного автопроизводителя, который уходит из РФ.

Многие автобренды, приостановившие свою деятельность, решили обозначить декабрь месяцем, когда они примут окончательное решение. Скорее всего, определённые фирмы объявят о завершении своей деятельности. В этом случае будет ясно, с кем именно Chery сможет в итоге заключить договор.

По заявлению экспертов, из самых привлекательных вариантов в данном случае может стать автозавод фирмы Nissan на территории СПб либо калужское производство немецкого Volkswagen. Данные предприятия уже простаивают 6 месяцев. При этом Mercedes уже практически продал автодилеру «Автодом» завод в окрестностях Подмосковья. Сделка уже подходит к концу.

В теории будущий потенциальный владелец на данном предприятии сможет осуществлять сборку китайских и иранских марок. Авто будут реализовывать с существенным определённым дисконтом. При этом, количество покупателей будет небольшим. По мнению экспертов, речь может вестись о китайских и иранских авто.

По мнению специалистов, в перспективе китайские автопроизводители могут занять до 1/4 отечественного авторынка.

Автоновости,Chery,Nissan,УАЗ,Volkswagen,Олег Мосеев,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители