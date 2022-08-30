Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
28 минут назад

Новости автомира: названа «обычная» цена антикризисной Niva Travel

Лера Букина

Компания «АвтоВАЗ» объявила стоимость внедорожника Lada Niva Travel 2022 модельного года. В базовой комплектации автомобиль можно приобрести минимум за 998,9 тыс. рублей, сообщает паблик Avtograd news.

Названа «обычная» цена антикризисной Niva Travel
Фото: LadaLada

В автомобиле в начальной версии Classic нет подушек безопасности водителя и пассажира, антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD), кондиционера, подголовника задних сидений, иммобилайзера, а также подлокотника сидения водителя с подстаканниками.

В начальной комплектации внедорожника предусмотрены усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.

Ранее компания сообщила, сколько будет стоить Niva Travel в базовой версии с учетом скидки по госпрограмме льготного кредитования. Так, цена стартует от 797,2 тыс. рублей.

Автоновости,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители