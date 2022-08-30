Названа «обычная» цена антикризисной Niva Travel

Компания «АвтоВАЗ» объявила стоимость внедорожника Lada Niva Travel 2022 модельного года. В базовой комплектации автомобиль можно приобрести минимум за 998,9 тыс. рублей, сообщает паблик Avtograd news.

Фото: Lada Lada

В автомобиле в начальной версии Classic нет подушек безопасности водителя и пассажира, антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD), кондиционера, подголовника задних сидений, иммобилайзера, а также подлокотника сидения водителя с подстаканниками.

В начальной комплектации внедорожника предусмотрены усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.