Собак и кошек хотят вписать в ПДД

Обязательно использовать контейнеры-переноски и автобоксы при перевозке животных автотранспортом предложил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Письмо об этом он прислал главе ГИБДД Михаилу Черникову, передало 30 августа RT. В действующих Правилах дорожного движения кошечки, собачки и другая живность не фигурируют, однако за их неправильную перевозку все же можно получить штраф, рассказали «Парламентской газете» эксперты.

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Правила напишут люди

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Водители часто видят примеры небезопасной перевозки животных, рассказал в письме Бийсултан Хамзаев. Так, многие автомобилисты сажают крупных собак на переднем пассажирском месте, что позволяет животному беспрепятственно перемещаться по салону, в том числе в зоне педалей или лобового стекла.

По мнению депутата, необходимы конкретные требования к размещению живности. «Прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации ПДД в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и тому подобное», — говорится в обращении.

Правила дорожного движения специально не регламентируют перевозку животных, хотя люди часто путешествуют со зверьем, причем самым разным. Урегулировать этот вопрос нужно, но сделать это быстро не получится, сказал «Парламентской газете» сказал член Общественной палаты РФ Александр Холодов. Он напомнил, что сейчас действует мораторий на точечные изменения в ПДД: новый документ можно принять только целиком.

Предложения в проект новых правил ОП собирает на своем сайте несколько месяцев. Осенью, по словам Холодова, начнут обсуждать отдельные блоки ПДД с экспертами, после чего общественники отправят свои рекомендации в МВД, Минтранс и другие заинтересованные ведомства. «Мы готовы рассмотреть предложение депутата Хамзаева и пригласить его, когда тема будет обсуждаться в палате, — сказал Холодов. — Но в этом вопросе важно не перегнуть палку, то есть не прописывать в ПДД все, вплоть до длины поводка».

Если сузим до контейнера…

Как перевозить питомца в машине, сегодня решает водитель: именно он по закону отвечает за безопасность при движении своего транспортного средства. И какое-то дополнительное регулирование здесь вряд ли требуется, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

В личных авто можно давать животному больше свободы. «Если сузим правила перевозки до контейнера, то получим большую проблему, ведь в них более-менее удобно перевозить только очень маленьких собак или небольших котов, — отметил Бурматов. — Животные проезжают с людьми тысячи километров, им нужно иметь возможность двигаться, принимать в пути воду и пищу, что любой контейнер исключает».

Сегодня существует большой перечень устройств для транспортировки животных — специальные гамаки, кресла, ремни безопасности. Их можно купить во многих интернет-магазинах. Что из этого выбрать, решает сам водитель, исходя из требований ПДД, считает Владимир Бурматов. «Приоритет — безопасность водителя и пассажиров, самого животного и транспортного средства. За это отвечает водитель», — заключил депутат.

Груз с хвостом

Хотя правил перевозки животных в автомобилях не существует, а значит, нет и штрафов, дорожный инспектор все же может предъявить водителю за Шарика или Барсика, которых закон сейчас рассматривает в качестве груза. Случаи эти единичные, но знать о самой возможности получить протокол нужно, рассказал «Парламентской газете» автоюрист Сергей Радько.

Свободно перемещающийся по салону пес или кот в какой-то момент может залезть на торпедо или запрыгнуть шоферу на колени, а то и под его кресло — и тем самым подвести его под штраф за нарушение статей ПДД, предписывающих, чтобы груз не мешал обзору и не сковывал действия водителя. Наказание — предупреждение или 500 рублей.

Другую часть той же статьи могут применить, если животное не пристегнуто, ссылаясь на фразу из ПДД о том, что водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения. Состав, по словам Сергея Радько, еще более экзотический, но все же не невероятный.

При резком торможении тот же кот превращается в вес, который летит, как камень, в лобовое стекло ли, в водителя или в пассажира, пояснил Александр Холодов. Любящий хозяин сделает все, чтобы этого не произошло.