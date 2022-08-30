Еще одна страна призвала к запрету шенгена для россиян

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Амстердам выступает за общеевропейский запрет на визы для российских туристов. Об этом сообщает RTL.

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«Мы проводим четкое разграничение между туристическими визами и другими визами. Есть страны, которые действуют стремительно, а другие страны колеблются. Дипломатические усилия направлены именно на согласование запрета на туристические визы», - заявил Хукстра.

Министр отметил, что ограничения не должны коснуться виз для обучения, посещения семьи, виз для беженцев и виз для долгосрочного проживания

Визовые ограничения, которые обсуждают в конце августа в Праге, должны стать компромиссом между странами ЕС, которые хотят полного запрета на въезд для российских туристов, и государствами, опасающимися изоляции российского общества.