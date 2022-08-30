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1 час назад

Еще одна страна призвала к запрету шенгена для россиян

Мария Иванова

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Амстердам выступает за общеевропейский запрет на визы для российских туристов. Об этом сообщает RTL.

Еще одна страна призвала к запрету шенгена для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы проводим четкое разграничение между туристическими визами и другими визами. Есть страны, которые действуют стремительно, а другие страны колеблются. Дипломатические усилия направлены именно на согласование запрета на туристические визы», - заявил Хукстра.

Министр отметил, что ограничения не должны коснуться виз для обучения, посещения семьи, виз для беженцев и виз для долгосрочного проживания

Визовые ограничения, которые обсуждают в конце августа в Праге, должны стать компромиссом между странами ЕС, которые хотят полного запрета на въезд для российских туристов, и государствами, опасающимися изоляции российского общества.

СМИ писали, что компромиссным решением станет приостановка упрощенного визового режима России с ЕС - в таком случае россиянам придется платить за визы 80 вместо 35 евро и сталкиваться с большей бюрократией.

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