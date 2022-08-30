Раскрыт размер убытка владельца УАЗа

Компания «Соллерс Авто», которая является владельцем УАЗа, проинформировала об убытке в более 1 млрд рублей по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе «Соллерс Авто».

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Напомним, что данная компания также имеет совместные предприятия по сборке Ford и Mazda.

«Чистый убыток «Соллерс Авто» за отчетный период составил 1,1 млрд рублей и обусловлен единоразовым списанием нематериальных активов, связанных с бизнесом СП «Соллерс Форд», — говорится в заявлении компании.

Также сообщается о сокращении выручки за полгода – она составила 26,2 млрд рублей против 36,8 млрд рублей в 2021 году. Динамика, как считают в компании, обусловлена остановкой производства Ford Transit.