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39 минут назад

Новости автомира: раскрыт размер убытка владельца УАЗа

Лера Букина

Компания «Соллерс Авто», которая является владельцем УАЗа, проинформировала об убытке в более 1 млрд рублей по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе «Соллерс Авто».

Раскрыт размер убытка владельца УАЗа
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что данная компания также имеет совместные предприятия по сборке Ford и Mazda.

«Чистый убыток «Соллерс Авто» за отчетный период составил 1,1 млрд рублей и обусловлен единоразовым списанием нематериальных активов, связанных с бизнесом СП «Соллерс Форд», — говорится в заявлении компании.

Также сообщается о сокращении выручки за полгода – она составила 26,2 млрд рублей против 36,8 млрд рублей в 2021 году. Динамика, как считают в компании, обусловлена остановкой производства Ford Transit.

Ранее компания «АвтоВАЗ» объявила стоимость внедорожника Lada Niva Travel 2022 модельного года. В базовой комплектации автомобиль можно приобрести минимум за 998,9 тыс. рублей.

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