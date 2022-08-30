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23 минуты назад

Очереди из авто и изъятие евро: что происходит на границе с Финляндией

Мария Иванова

Финские пограничники начали требовать от россиян, возвращающихся из Финляндии, сдать наличные евро. Об этом рассказала «Мойка» со ссылкой на подписчиков Telegram-канала «На Границе.Ру».

Очереди из авто и изъятие евро: что происходит на границе с Финляндией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам путешественников, пограничники обещают сделать опись, хранить наличные и вернуть их, когда человек снова отправится в Финляндию. Требование объясняют санкциями ЕС, запрещающими ввоз наличных евро в Россию.

«Только что проходил Иматру в сторону РФ, перед входом в здание спросили, сколько евро, сказал 150 примерно. Предупредили, что сейчас пропустят, но запрещено по закону вывозить», - написал один из пользователей.

«Мужа спросили, есть евро, он сказал, есть около 400. Сказали либо сдавайте, либо езжайте обратно. Так как ездим в Финку не часто, поехали, кое-что докупили», - рассказала другая подписчица.

Еще одна проблема, с которой столкнулись россияне на границе с Финляндией, - очереди. Финские таможенники связали это с отменой коронавирусных ограничений обеими странами.

С сентября Финляндия резко сократит объем выдачи туристических виз россиянам - до одной десятой от нынешнего уровня.

В МИД страны объяснили, что сейчас Финляндия принимает от россиян в среднем тысячу заявок на визы в день, а с сентября начнет принимать по 500 заявлений, лишь сто из которых будут касаться турвиз.

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