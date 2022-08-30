АвтоВАЗ второй раз за месяц изменил внешность упрощенной Granta

На территории Тольятти проводят ряд экспериментов, касающихся экстерьера транспортного средства. АвтоВАЗ уже второй раз за август поменял внешний вид упрощенной модификации Granta.

Фото: Car.ru Car.ru

По заявлению экспертов, во второй половине августа стали выпускать модели Granta в исполнении Classic 2022. Транспортное средство получило заводской антихром. Сегодня икс-образные накладки в районе переднего бампера окрашивают в чёрный глянцевый оттенок.

Прочие декоративные автомобильные элементы покрыли эмалью специальной серой расцветки. Речь ведётся о логотипах и шильдиках. Раньше на предприятии АвтоВАЗа на транспортные средства Granta начали вместо хромированных лейблов и молдингов устанавливать окрашенные образцы.

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Неделю назад АвтоВАЗ проинформировал автодилеров, что вместо хромированных молдингов, логотипов и шильдиков, на автотранспорт будут устанавливаться детали, которые покрыты эмалью металлической расцветки. Таким образом, на автозаводе решили отказаться от блестящих элементов декора для упрощенных версий Granta Classic текущего модельного года.

Появилась информация об очередном эксперименте. По заявлению экспертов, со второй половины августа сегмент отечественных Granta выпускают со специальными декоративными элементами, которые окрашены в стильный чёрный глянец.

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В некоторой степени наблюдается повторение истории, так как российский АвтоВАЗ неоднократно экономил на применении хромированных деталей. По мере своего «взросления», яркий декор также пропадал на «Жигулях» и «Ниве».

Пока речь ведётся об экономии на декоре моделей Granta Classic текущего модельного года. Сегодня ещё не ясно, коснётся ли аналогичное упрощение версий Vesta либо Largus.

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