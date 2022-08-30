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10 минут назад

Новости автомира: В России зафиксировали стабилизацию цен на автомобильные шины

RT на русском

В России специалисты зафиксировали стабилизацию средних цен на автомобильные шины в июне — августе текущего года.

В России улучшается ситуация с автомобильными шинами
Фото: NokianNokian

Одну из главных причин этого видят в сокращении предложений более дорогих шин на российском рынке, пишут «Известия» со ссылкой на данные агентства «Напи».

Аналитики проанализировали динамику цен на новые покрышки в январе — августе 2022 года и выяснили, что средние цены на летние шины оказались выше средних цен января-февраля этого года на 5—6%.

Средние цены на всесезонные шины в июне — августе 2022 года оказались существенно ниже, чем в январе-феврале текущего года. Рост цен на них был зафиксирован только в апреле 2022 года на 8%.

Ранее автоэксперт Дмитрий Болысов в беседе с «Радио 1» напомнил о рисках при установке спортивных шин на обычные машины.

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