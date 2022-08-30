В России улучшается ситуация с автомобильными шинами

В России специалисты зафиксировали стабилизацию средних цен на автомобильные шины в июне — августе текущего года.

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Одну из главных причин этого видят в сокращении предложений более дорогих шин на российском рынке, пишут «Известия» со ссылкой на данные агентства «Напи».

Аналитики проанализировали динамику цен на новые покрышки в январе — августе 2022 года и выяснили, что средние цены на летние шины оказались выше средних цен января-февраля этого года на 5—6%.

Средние цены на всесезонные шины в июне — августе 2022 года оказались существенно ниже, чем в январе-феврале текущего года. Рост цен на них был зафиксирован только в апреле 2022 года на 8%.