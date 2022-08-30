В Европе начались продажи самой дешевой версии Tesla Model Y

В конфигураторах ряда европейских сайтов Tesla для заказа стал доступным новый базовый вариант кросса Model Y. В сравнении с прочими версиями, выгода зависит от той страны, где будет реализовываться автомобиль, и достигает довольно внушительных 16 тыс. евро.

Фото: Car.ru Car.ru

По заявлению экспертов, к примеру, на территории Германии транспортное средство Tesla версии Model Y оценили в 54 000 евро. При этом за модификацию Long Range придётся выложить 57 000 евро.

Более выгодно приобрести новую версию электро кросса на территории Нидерландов. Там транспортное средство расценивается в 50 000 евро. При этом модификация Long Range стоит 66 000 евро.

Базовая версия электромобиля получила одну электрическую силовую установку. Автотранспорт способен разогнаться до 217 км/час, как и в случае исполнения Long Range. При этом, такой вариант выжимает первую сотню намного медленней, а именно за 6,9 сек. вместо 5 сек. Запас хода транспортного средства на одном заряде составляет до 430 км.

В определённых государствах ценник кросса опустился ниже стоимости начальной вариации Model 3 в кузове седан. Модель указали как доступную для заказа с декабря текущего года по февраль следующего года.

Одномоторную Model Y раньше реализовывали на территории Соединённых Штатов. Однако через несколько месяцев транспортное средство исчезло с авторынка. Наряду с этим, автомобиль является доступным на территории КНР.

Эксперты напомнили, что в 2021-ом году электро кросс Tesla Model Y смог довольно успешно пройти специальный «лосиный тест». Это транспортное средство получило один из лучших балов в истории. Тестировщики прошли успешно траекторию на скорости в 82 км/час.