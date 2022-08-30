Ожидавшийся в России Chevrolet Tracker начали продавать в Узбекистане

Узбекская государственная компания УзАвтоМоторс (бывшее СП GM-Uzbekistan) объявила стоимость нового Chevrolet Tracker, который производят на мощностях завода в городе Асака. На старте продаж модель доступна в трех уровнях оснащения, а цены варьируются от 1 154 000 рублей в пересчете по курсу сегодняшнего дня до 1 374 000 рублей. Уже анонсирована и более доступная базовая комплектация с ценником около 1 миллиона рублей, но такой автомобиль появится только «при получении достаточного количества заявок».

Фото: УзАвтоМоторс УзАвтоМоторс

В зависимости от версии Tracker комплектуется климат-контролем, бесключевым доступом, светодиодной оптикой, круиз-контролем и кожаной отделкой рулевого колеса. Кроме того, для модели доступна система полуавтоматической парковки. На местном рынке кроссовер предлагается с 1,2-литровой «турботройкой» мощностью 132 лошадиные силы в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.

Модель ждали и в России, однако весной 2022 года концерн General Motors, которому принадлежит в том числе марка Chevrolet, объявил о полном уходе с российского рынка. С тех пор информации о появлении автомобилей узбекской сборки в нашей стране не поступало.

Между тем, завод в Асаке рассчитан на выпуск 80 тысяч автомобилей в год, там организовано производство по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов, а плановая доля локализации должна составить 50 процентов. Помимо Tracker, на предприятии будут выпускать и соплатформенный Chevrolet Onix – обе эти модели планировалось поставлять на экспорт в страны СНГ.

УзАвтоМоторс

УзАвтоМоторс