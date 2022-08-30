Автомобилистов предложили штрафовать с помощью ГЛОНАСС

Глава Дептранспорта Москвы Максим Ликсутов предложил модернизировать систему ЭРА-ГЛОНАСС для более эффективного отслеживания нарушителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Согласно имеющимся данным, Ликсутов предлагает устанавливать в легковые автомобили модули для отслеживания скорости и направление движения, а также «чёрные ящики». Такое решение должно повысить безопасность и помочь сэкономить на внешних устройствах выявления нарушителей, таких как камеры видеонаблюдения.