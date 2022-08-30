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20 минут назад

Автомобилистов предложили штрафовать с помощью ГЛОНАСС

Елена Прошина

Глава Дептранспорта Москвы Максим Ликсутов предложил модернизировать систему ЭРА-ГЛОНАСС для более эффективного отслеживания нарушителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Автомобилистов предложили штрафовать с помощью ГЛОНАСС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно имеющимся данным, Ликсутов предлагает устанавливать в легковые автомобили модули для отслеживания скорости и направление движения, а также «чёрные ящики». Такое решение должно повысить безопасность и помочь сэкономить на внешних устройствах выявления нарушителей, таких как камеры видеонаблюдения.

«Обеспечение доступа к указанным сведениям органов и учреждений, осуществляющих функции (полномочия) по организации дорожного движения; Возможность привлечения к административной ответственности нарушителей Правил дорожного движения с использованием указанных сведений», – говорится в документе с инициативой Максима Ликсутова.

Документ с предложением направлен в Минпромторг.

Ранее Максим Ликсутов сообщил о внедрении в транспортную систему Москвы искусственного интеллекта.

Автоновости,Максим Ликсутов,Минпромторг,
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