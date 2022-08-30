Конфликт между водителями на МКАД закончился стрельбой

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На 86-километре Московской кольцевой автодороге в ссора между водителями закончилась стрельбой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 30 августа.

По ее словам, один из водителей достал конструктивно похожий на пистолет предмет и выстрелил в пассажирское окно оппонента.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В районе Монтажной улицы подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 48-летний москвич.

При обыске салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили металлические шарообразные пули и баллон углекислого газа. Само оружие не найдено.

Подозреваемый по делу на данный момент находится под подпиской о невыезде.