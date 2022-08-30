Самый популярный китайский электрокар лишился крыши

Самый популярный китайский электрокар получил версию без крыши. Модель Wuling Hongguang Mini EV Cabrio переродилось из концепта в товарный экземпляр и теперь будет продаваться параллельно с обычным Hongguang Mini EV и несколькими его разновидностями. Цена родстера пока неизвестно, но вариант Game Boy, лежащий в его основе, оценивается в 55 800–69 800 юаней, что соответствует 495–620 тысяч рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который в Китае обходит по продажам даже «Теслу», получил версию без крыши. Концепт родстера показали ещё в прошлом году, но теперь это готовый коммерческий продукт. Выпускать машинки будет СП SAIC-GM-Wuling, но сколь они будут стоить, пока не сообщается.

За обычный четырехместный Hongguang Mini EV просят 32 800–44 800 юаней (291–400 тысяч рублей), а за него же, но в стильной версии Game Boy, — 55 800–69 800 юаней (495–620 тысяч рублей).

Родстер, скорее всего, будет самым дорогим в гамме. При этом, по данным китайских СМИ, ему достанется мощный 30-киловаттный электромотор (41 л.с.), как у Game Boy (на обычном стоит 20-киловаттный). Батареи возможны две: на 17,3 либо 26,5 киловатт-часа. Следовательно, дальность хода без подзарядки окажется на уровне 200–300 километров в китайком цикле CLTC.

Кстати, на базе микрородстера построен FreZe Froggy EV Beachstar, который собирается продавать в Европе за 19 999 евро (1,2 млн рублей).