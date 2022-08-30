Тарасов выкупил «Мерседес» премиум-класса у Моргенштерна*

Владельцы нового российского футбольного клуба «Родина Медиа» полузащитник Дмитрий Тарасов и рэпер T-Killah (Александр Тарасов) купили для своего ФК машину премиального класса. Они приобрели ее у певца Моргенштерна (признан иноагентом в России). Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что молодые люди пригласили в свой клуб в качестве спикера телеведущую Ольгу Бузову. Звезда категорически отказалась принять участие в проекте.

Дмитрий Тарасов пояснил, что отказ бывшей супруги не расстроил его. Он не связывал с ней каких-либо глобальных планов, лишь предложил певице «хорошо заработать».

В качестве корпоративного автомобиля создатели ФК решили «прикупить транспорт как у Ксении Собчак». Изучив автомобильный рынок, они обратились к Моргенштерну, уточняет газета. Сумма сделки составила 10 млн рублей.