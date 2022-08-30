Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+32° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Тарасов выкупил «Мерседес» премиум-класса у Моргенштерна*

Илья Родин

Владельцы нового российского футбольного клуба «Родина Медиа» полузащитник Дмитрий Тарасов и рэпер T-Killah (Александр Тарасов) купили для своего ФК машину премиального класса. Они приобрели ее у певца Моргенштерна (признан иноагентом в России). Об этом пишет «Комсомольская правда».

Тарасов выкупил «Мерседес» премиум-класса у Моргенштерна*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что молодые люди пригласили в свой клуб в качестве спикера телеведущую Ольгу Бузову. Звезда категорически отказалась принять участие в проекте.

Покинувшего Россию рэпера Моргенштерна сняли на видео в Дубае

Дмитрий Тарасов пояснил, что отказ бывшей супруги не расстроил его. Он не связывал с ней каких-либо глобальных планов, лишь предложил певице «хорошо заработать».

В качестве корпоративного автомобиля создатели ФК решили «прикупить транспорт как у Ксении Собчак». Изучив автомобильный рынок, они обратились к Моргенштерну, уточняет газета. Сумма сделки составила 10 млн рублей.

* Рэпер Моргенштерн внесен в список иноагентов Минюстом РФ.

Автоновости,Mercedes-Benz,Александр Тарасов,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,Минюст России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители