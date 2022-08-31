В небольшом городе запретили штрафовать за превышение скорости

Полицейским небольшого городка Менифи в американском штате Арканзас на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости, сообщает THV 11. Выяснилось, что город стал «скоростной ловушкой» (speed trap) для проезжающих через него водителей: половину своего дохода он получал от штрафов. Это идет вразрез с законами Арканзаса, согласно которым такая прибыль не должна превышать 30 процентов от поступающих в бюджет средств.

Фото: © THV11 © THV11

Прокуратура провела проверку и обнаружила, что только в 2020 году Менифи заработал на штрафах за нарушения правил дорожного движения более 120 тысяч долларов (по нынешнему курсу — более семи миллионов рублей). Для городка с населением менее 300 человек это немаленькая сумма.

Видео дня

«Очевидно, что они выписывали значительно больше штрафов, чем другие города того же размера», — подытожил прокурор Том Татум.

По словам мэра Гэри Грина, винить следует шефа полиции Джона Рэндэлла, который злоупотребил полномочиями. Грин назвал Рэндэлла некомпетентным, однако полицейский открестился от обвинений, подчеркнув, что он всего лишь старается блюсти закон. Огромная сумма же сложилась из-за учета штрафов, выписанных до 2020 года, но выплаченных в 2020-м.

Это подтвердил член муниципалитета Менифи Деррик Хаммонд. Одна из задач Рэндэлла — поимка неплательщиков, с которой он, по всей видимости, справился. Сами штрафы при этом могли быть выписаны полицейскими, которые давно не числятся в штате.

Однако звание «ловушки» город все же заслужил: по данным THV 11, с начала 2018 года в Менифи не вынесли ни одного предупреждения, хотя Рэндэлл заверяет, что побуждал к этому подчиненных. При этом один из полицейских за это время выписал 771 штрафа, установив местный рекорд. На втором месте офицер с 263 штрафами.

В результате проверки полицию на год лишили права штрафовать водителей за превышение скорости. Но это не значит, что через Менифи можно ездить на любой скорости: лихачей все равно накажут, но уже за пределами городка.