Лишь четыре авто прошли тест на автоматическое торможение ночью

Специалисты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели испытания автомобилей, чтобы проверить, как работает система автоматического торможения ночью. В тестах приняли участие 23 модели, представленные на рынке США, и 19 из них либо получили оценку «удовлетворительно», либо не справились с заданием вовсе. Выяснилось, что только на четырех машинах система работает исправно вне зависимости от освещения – это Nissan Pathfinder, Toyota Camry и Highlander, а также Ford Mustang Mach-E.

По данным IIHS, три четверти случаев наезда автомобиля на пешехода происходят в темное время суток. Для того, чтобы изучить особенности поведения систем безопасности ночью, страховщики выбрали 23 популярные модели, продающиеся в США, и протестировали их в разных сценариях. Лишь четыре автомобиля вовремя затормозили перед пешеходом – это Nissan Pathfinder, Ford Mustang Mach-E, Toyota Camry и Highlander. При этом только Pathfinder получил высший балл, так как его системы автоматического торможения корректно сработали во всех смоделированных ситуациях.