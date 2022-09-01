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3 часа назад

Новости автомира: 19 из 23 автомобилей не прошли тест на автоматическое торможение ночью

Motor.ruиещё 1

Специалисты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели испытания автомобилей, чтобы проверить, как работает система автоматического торможения ночью. В тестах приняли участие 23 модели, представленные на рынке США, и 19 из них либо получили оценку «удовлетворительно», либо не справились с заданием вовсе. Выяснилось, что только на четырех машинах система работает исправно вне зависимости от освещения – это Nissan Pathfinder, Toyota Camry и Highlander, а также Ford Mustang Mach-E.

Лишь четыре авто прошли тест на автоматическое торможение ночью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным IIHS, три четверти случаев наезда автомобиля на пешехода происходят в темное время суток. Для того, чтобы изучить особенности поведения систем безопасности ночью, страховщики выбрали 23 популярные модели, продающиеся в США, и протестировали их в разных сценариях. Лишь четыре автомобиля вовремя затормозили перед пешеходом – это Nissan Pathfinder, Ford Mustang Mach-E, Toyota Camry и Highlander. При этом только Pathfinder получил высший балл, так как его системы автоматического торможения корректно сработали во всех смоделированных ситуациях.

Еще семь автомобилей – Honda Accord, Hyundai Palisade, Hyundai Sonata, Nissan Frontier, Nissan Murano, Subaru Ascent и Subaru Outback – не дотянули до высшей оценки. «Удовлетворительно» получили Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Ford Maverick, Ford Ranger, Mazda CX-9, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Cross Sport и Volkswagen Tiguan.

Оставшиеся четыре модели, Chevrolet Malibu, Honda Pilot, Nissan Altima и Toyota Tacoma, не удостоились оценки вовсе – система автоматического торможения в темное время суток не смогла распознать пешехода и не сработала.

В IIHS призвали автопроизводителей повысить эффективность систем экстренного торможения, так как число жертв среди пешеходов увеличивается. С 2009 года количество таких ДТП возросло на 80 процентов, а в 2021 год на дорогах США погибли 7,3 тысячи пешеходов, причем большинство аварий произошло в темное время суток.

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