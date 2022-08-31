Новый Porsche Cayenne сфотографирован без камуфляжа

Стало известно о том, что хотя в течение нескольких месяцев Porsche проводил испытания слегка закамуфлированных прототипов Cayenne, но теперь удалось заснять кроссовер без какого-либо камуфляжа.
Хотя точное время официальной презентации новинки остается загадкой, ясно, что обновления будут сдержанными. Спереди появились новые фары со светодиодами, аналогичные тем, что установлены на Taycan. Также можно отметить слегка измененный бампер и новую решетку радиатора с двумя рядами горизонтальных ламель.
Обновления продолжаются и сзади — изменились задние фонари, скрытые под небольшой маскировкой. Примечательно, что дверь багажника и задний бампер полностью новые, так как ниша для номерного знака была перенесена вниз на бампер.
Подробностей о силовых агрегатах пока нет, но, возможно, мы увидим обновленную линейку двигателей. Хотя это еще предстоит выяснить, ведь текущая модель предлагает целый ряд вариантов от 2,9-литрового V6 с турбонаддувом до 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом.