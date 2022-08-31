Новый Porsche Cayenne сфотографирован без камуфляжа

Стало известно о том, что хотя в течение нескольких месяцев Porsche проводил испытания слегка закамуфлированных прототипов Cayenne, но теперь удалось заснять кроссовер без какого-либо камуфляжа.

Фото: Carscoops Carscoops

Carscoops

Хотя точное время официальной презентации новинки остается загадкой, ясно, что обновления будут сдержанными. Спереди появились новые фары со светодиодами, аналогичные тем, что установлены на Taycan. Также можно отметить слегка измененный бампер и новую решетку радиатора с двумя рядами горизонтальных ламель.

Carscoops

Обновления продолжаются и сзади — изменились задние фонари, скрытые под небольшой маскировкой. Примечательно, что дверь багажника и задний бампер полностью новые, так как ниша для номерного знака была перенесена вниз на бампер.