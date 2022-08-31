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47 минут назад

Новости автомира: новый Porsche Cayenne сфотографирован во время тестовых испытаний без камуфляжа

ПроКроссовер.руиещё 1

Стало известно о том, что хотя в течение нескольких месяцев Porsche проводил испытания слегка закамуфлированных прототипов Cayenne, но теперь удалось заснять кроссовер без какого-либо камуфляжа.

Новый Porsche Cayenne сфотографирован без камуфляжа
Фото: CarscoopsCarscoops
Carscoops

Хотя точное время официальной презентации новинки остается загадкой, ясно, что обновления будут сдержанными. Спереди появились новые фары со светодиодами, аналогичные тем, что установлены на Taycan. Также можно отметить слегка измененный бампер и новую решетку радиатора с двумя рядами горизонтальных ламель.

Carscoops

Обновления продолжаются и сзади — изменились задние фонари, скрытые под небольшой маскировкой. Примечательно, что дверь багажника и задний бампер полностью новые, так как ниша для номерного знака была перенесена вниз на бампер.

Подробностей о силовых агрегатах пока нет, но, возможно, мы увидим обновленную линейку двигателей. Хотя это еще предстоит выяснить, ведь текущая модель предлагает целый ряд вариантов от 2,9-литрового V6 с турбонаддувом до 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом.

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