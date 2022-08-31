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24 минуты назад

Новости автомира: в России анонсировали производство микросхем для автомобилей

Лера Букина

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков анонсировал появление предприятия по производству микросхем для автомобилей на острове Русский во Владивостоке. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

В России анонсировали производство микросхем для автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, уже есть российские инвесторы, которые заинтересовались данным бизнесом.

«Если говорить о производстве суперпродвинутых микросхем, на уровне 3-4 нанометров, то это космос, который пока в состоянии сделать полторы страны в мире. Но такие микросхемы нужны для iPhone, а для автомобилей они не нужны — там достаточно 60 нанометров», — подчеркнул Чекунков.

Глава Минвостокразвития не стал раскрывать названия организации, готовой инвестировать в создание производства микросхем для автомобилей на острове Русский. Он лишь заявил, что «это крупнейшая российская компания».

Чекунов отметил, что благодаря развитию высоких технологий на Дальнем Востоке серьезные игроки задумываются о сотрудничестве. Речь идет не только об инвесторах из России, но и из-за рубежа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские компании — производители чипов за последний год продемонстрировали самый большой рост внутри отрасли в сравнении с другими государствами.

Автоновости,Алексей Чекунков,Минвостокразвития,
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