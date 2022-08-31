Skoda представила концепт нового кроссовера Vision 7S

Чешская компания Skoda провела презентацию своего нового электрического концептуального кроссовера Vision 7S. Об это сообщает пресс-служба бренда.
По данным компании, модель демонстрирует новый язык дизайна Skoda, в основе которого лежат традиционные ценности бренда: надежность, функциональность и аутентичность. Новинка выделяется массивными колесными арками, маленькой радиаторной решеткой, Т-образными фарами и фонарями, а также широким спойлером на двери багажник. Кроме того, на переднем бампере имеется надпись с названием модели.
Длина кроссовера составляет 5016 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1888 мм. Колесная база достигает 3075 мм. Дорожный просвет - 242 мм.
В салоне на передней панели установлен большой сенсорный дисплей. Кроме того, у концепта Skoda Vision 7S отсутствует традиционная приборная доска. Все необходимые данные будут выводиться на лобовое стекло перед водителем.
Концептуальная модель оснащается батареей емкостью 89 кВтч, которая обеспечивает запас хода около 600 км. Мощность зарядного устройства достигает 200 кВт.