Skoda представила концепт нового кроссовера Vision 7S

Чешская компания Skoda провела презентацию своего нового электрического концептуального кроссовера Vision 7S. Об это сообщает пресс-служба бренда.

Фото: Skoda Skoda

По данным компании, модель демонстрирует новый язык дизайна Skoda, в основе которого лежат традиционные ценности бренда: надежность, функциональность и аутентичность. Новинка выделяется массивными колесными арками, маленькой радиаторной решеткой, Т-образными фарами и фонарями, а также широким спойлером на двери багажник. Кроме того, на переднем бампере имеется надпись с названием модели.

Длина кроссовера составляет 5016 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1888 мм. Колесная база достигает 3075 мм. Дорожный просвет - 242 мм.

В салоне на передней панели установлен большой сенсорный дисплей. Кроме того, у концепта Skoda Vision 7S отсутствует традиционная приборная доска. Все необходимые данные будут выводиться на лобовое стекло перед водителем.