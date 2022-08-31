Пятое поколение Hyundai Santa Fe готовят к дебюту с опережением графика

Еще в марте Hyundai объявила, что следующее поколение внедорожника Santa Fe, получившее временное обозначение MX5, появится на несколько месяцев раньше, чем планировалось. Судя по шпионским фото, дорожные испытания уже начались.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Для Hyundai имеет смысл обновить модельный ряд Santa Fe как можно скорее, потому что продажи неуклонно снижаются. В 2021 году внедорожник текущего поколения продавался во всем мире хуже, чем Kia Sorento. Например, в Южной Корее было продано всего около 57 500 единиц, а не 77 000 у Sorento.