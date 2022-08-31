Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
48 минут назад

Новости автомира: Hyundai готовит Santa Fe пятого поколения к дебюту с опережением графика

ПроКроссовер.ру

Еще в марте Hyundai объявила, что следующее поколение внедорожника Santa Fe, получившее временное обозначение MX5, появится на несколько месяцев раньше, чем планировалось. Судя по шпионским фото, дорожные испытания уже начались.

Пятое поколение Hyundai Santa Fe готовят к дебюту с опережением графика
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Для Hyundai имеет смысл обновить модельный ряд Santa Fe как можно скорее, потому что продажи неуклонно снижаются. В 2021 году внедорожник текущего поколения продавался во всем мире хуже, чем Kia Sorento. Например, в Южной Корее было продано всего около 57 500 единиц, а не 77 000 у Sorento.

Новое поколение должно дать кроссоверу более крупный кузов, его входной билет в категорию полноразмерных внедорожников на рынке. Hyundai также намерена предлагать гибридные силовые агрегаты на новых рынках, чтобы сделать предложение более привлекательным.

Автоновости,Kia Sorento,Hyundai,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители