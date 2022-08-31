Пятое поколение Hyundai Santa Fe готовят к дебюту с опережением графика

Еще в марте Hyundai объявила, что следующее поколение внедорожника Santa Fe, получившее временное обозначение MX5, появится на несколько месяцев раньше, чем планировалось. Судя по шпионским фото, дорожные испытания уже начались.
Для Hyundai имеет смысл обновить модельный ряд Santa Fe как можно скорее, потому что продажи неуклонно снижаются. В 2021 году внедорожник текущего поколения продавался во всем мире хуже, чем Kia Sorento. Например, в Южной Корее было продано всего около 57 500 единиц, а не 77 000 у Sorento.
Новое поколение должно дать кроссоверу более крупный кузов, его входной билет в категорию полноразмерных внедорожников на рынке. Hyundai также намерена предлагать гибридные силовые агрегаты на новых рынках, чтобы сделать предложение более привлекательным.