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16 минут назад

Новости автомира: эксперт раскрыл самые частые схемы автоподстав

Никита Бородкин

Зампред Российской партии автомобилистов (РОСПА), глава отделения «Свобода выбора» по Санкт-Петербургу Александр Холодов рассказал о частых схемах «автоподстав». Как сообщает газета «Известия», он отметил, что все классические способы обмана объединяет одно — требование нестраховых выплат.

Эксперт раскрыл самые частые схемы автоподстав
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Допустим, вы задели пешехода и на руке у него разбились дорогие часы, либо вы задели супероборудование на машине, например антенны. Второй вариант сделать случай нестраховым — скрыться с места ДТП. Мошенники догоняют жертву и говорят, что вы поцарапали автомобиль и уехали с места аварии, поэтому страховая компания не сможет покрыть расходы», — пояснил эксперт.

Холодов отметил, что такие способы обмана сейчас используются редко, поскольку правоохранители научились с ними успешно бороться. Жертва в таких случаях может обратиться в полицию, поскольку злоумышленники скорее сбегут, чем будут ждать правоохранителей.

Еще один распространенный способ автоподстав направлен на невнимательных водителей, которые совершают типичные нарушения ПДД. Злоумышленники специально подстраивают аварию и записывают происходящее на видеорегистратор, после требуют страховые выплаты. Подобные мошенники используют автомобили с эксклюзивными деталями, которые стоят дорого или не подлежат ремонту.

Обычно мошенники заезжают на круговое движение и катаются по крайнему правому ряду, до тех пор, пока кто-то не начинает перестраиваться со второго ряда и случайно не задевает крыло автомобиля обманщика. С такими схемами, отмечает Холодов, полиция пока работать не научилась — формально «подстава» происходит как ДТП, а злоумышленник может пойти в суд.

Автоновости,Александр Холодов,
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