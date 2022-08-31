Chery Tiggo 7 Pro обзавелся 326-сильной гибридной установкой

Компания Chery привезла на автосалон в Чэнду Tiggo 7 Pro, оснащенный подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Версия, получившая приставку Plus DP-i, стала самой мощной в линейке модели. Такой кроссовер отличается от стандартного Tiggo 7 Pro не только «техникой», позаимствованной у подключаемого Tiggo 8 Plus PHEV, но и дизайном экстерьера с интерьером. На китайский рынок бензоэлектрический вариант выпустят до конца нынешнего года.

Фото: © Chery © Chery

Снаружи Tiggo 7 Pro Plus DP-i отличился особой решеткой радиатора с вертикальными ламелями, иной оптикой и декором, а также усовершенствованными с точки зрения аэродинамики 18-дюймовыми колесными дисками. Для удобства кроссовер снабдили сразу двумя разъемами для зарядки — по одному с каждой стороны.

Chery

Chery

Внутри за основу взят салон Omoda 5, которая должна приехать в Россию: почти аналогично оформлены дверные карты и передняя панель с блоком из двух 12,3-дюймовых дисплеев. Также в оснащении — кресла с развитой боковой поддержкой и аудиосистема Sony.

Chery

Chery

В движение новинку приводит PHEV-установка на базе 1,5-литровой бензиновой «турбочетверки», развивающей 156 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Она работает совместно с 170-сильным тяговым электродвигателем и мотором-генератором, а в сумме установка выдает 326 сил (510 Нм). Трансмиссия — трехдиапазонный «робот», а привод только передний.

Гибридный Tiggo 7 Pro оснащен литий-ионным аккумулятором с терморегуляцией, но ни его емкость, ни запас хода на электротяге пока неизвестны. Известно лишь, что зарядка с 30 до 80 процентов должна занять 25 минут.