Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
43 минуты назад

Новости автомира: Chery Tiggo 7 Pro обзавелся 326-сильной гибридной установкой

Motor.ru

Компания Chery привезла на автосалон в Чэнду Tiggo 7 Pro, оснащенный подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Версия, получившая приставку Plus DP-i, стала самой мощной в линейке модели. Такой кроссовер отличается от стандартного Tiggo 7 Pro не только «техникой», позаимствованной у подключаемого Tiggo 8 Plus PHEV, но и дизайном экстерьера с интерьером. На китайский рынок бензоэлектрический вариант выпустят до конца нынешнего года.

Chery Tiggo 7 Pro обзавелся 326-сильной гибридной установкой
Фото: © Chery© Chery

Снаружи Tiggo 7 Pro Plus DP-i отличился особой решеткой радиатора с вертикальными ламелями, иной оптикой и декором, а также усовершенствованными с точки зрения аэродинамики 18-дюймовыми колесными дисками. Для удобства кроссовер снабдили сразу двумя разъемами для зарядки — по одному с каждой стороны.

Chery
Chery

Внутри за основу взят салон Omoda 5, которая должна приехать в Россию: почти аналогично оформлены дверные карты и передняя панель с блоком из двух 12,3-дюймовых дисплеев. Также в оснащении — кресла с развитой боковой поддержкой и аудиосистема Sony.

Chery
Chery

В движение новинку приводит PHEV-установка на базе 1,5-литровой бензиновой «турбочетверки», развивающей 156 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Она работает совместно с 170-сильным тяговым электродвигателем и мотором-генератором, а в сумме установка выдает 326 сил (510 Нм). Трансмиссия — трехдиапазонный «робот», а привод только передний.

Гибридный Tiggo 7 Pro оснащен литий-ионным аккумулятором с терморегуляцией, но ни его емкость, ни запас хода на электротяге пока неизвестны. Известно лишь, что зарядка с 30 до 80 процентов должна занять 25 минут.

Продажи в КНР начнутся до конца года. Для России Chery тоже готовит гибридный кроссовер — Tiggo 8 Pro e+, расходующий всего литр топлива на 100 километров. Сначала он доберется до Бразилии, а на наш рынок его планируют вывести в 2023 году.

Автоновости,Chery Tiggo 7,Chery Tiggo,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители