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31 минуту назад

Новости автомира: почему иранские автомобили не станут спасением для России

Российская Газета

Автопроизводители из Ирана объявили о планах экспорта в нашу страну. Ожидается, что до конца года свои машины к нам привезут Iran Khodro и SAIPA. Впрочем, директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков уверен, что иранские автомобили не станут бестселлерами.

Почему иранские автомобили не станут спасением для России
Фото: Пресс-служба SAICПресс-служба SAIC

"Иранский автопром в нынешних условиях не стоит рассматривать как сколько-нибудь заметного игрока на российском рынке. Помимо доступной цены, отечественному потребителю нужен понятный бренд с обширной сетью дилерских и сервисных центров, особенно в регионах.

Обладая ограниченным бюджетом, покупатель скорее проголосует рублем за новую или подержанную Lada, нежели отважится на эксперименты с Iran Khodro или Saipa. К тому же, с потребительской точки зрения бюджетные иранские модели сильно уступают даже "Ладам", не говоря про корейские или китайские автомобили.

О локальном производстве говорить также не приходится: это чересчур дорого и нецелесообразно. Лучшее, что может ждать иранцев - повторение судьбы Uz-Daewoo и Ravon, которые ввиду аналогичных проблем так и не смогли завоевать сердца покупателей", - заявил Серков "Российской газете".

Автоновости,Iran Khodro,Lada,Антон Серков,
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