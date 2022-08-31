Почему иранские автомобили не станут спасением для России

Автопроизводители из Ирана объявили о планах экспорта в нашу страну. Ожидается, что до конца года свои машины к нам привезут Iran Khodro и SAIPA. Впрочем, директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков уверен, что иранские автомобили не станут бестселлерами.

Фото: Пресс-служба SAIC Пресс-служба SAIC

"Иранский автопром в нынешних условиях не стоит рассматривать как сколько-нибудь заметного игрока на российском рынке. Помимо доступной цены, отечественному потребителю нужен понятный бренд с обширной сетью дилерских и сервисных центров, особенно в регионах.

Обладая ограниченным бюджетом, покупатель скорее проголосует рублем за новую или подержанную Lada, нежели отважится на эксперименты с Iran Khodro или Saipa. К тому же, с потребительской точки зрения бюджетные иранские модели сильно уступают даже "Ладам", не говоря про корейские или китайские автомобили.