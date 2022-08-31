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34 минуты назад

Новости автомира: у Lada Granta нашли дефект. Продажи 6,5 тысячи машин приостановлены

Motor.ru

Портал Drom.ru выяснил, что АвтоВАЗ разослал дилерам предписание о приостановке продаж 6496 экземпляров Lada Granta. Выяснилось, что у партии автомобилей есть производственный дефект, который продавцы должны устранить своими силами. Речь идет о проблеме с датчиком скорости. Дилерам поручили «нанести с помощью кисти антикоррозионный материал сверху на заходную зону проводов в коннектор жгута к датчику скорости и по всему периметру на резиновый уплотнитель коннектора». При этом нужно исключить опадание герметизирующего материала на контакты коннектора.

Продажи приостановлены: у Lada Granta нашли дефект
Фото: © Lada© Lada

По информации Drom.ru, дилеры уже начали исполнять предписание автопроизводителя, так что в скором времени все 6,5 тысячи Granta вновь станут доступны к покупке.

С июня АвтоВАЗ производит только «антикризисные» версии Granta Classic’22. Первое время автомобили сходили с конвейера без подушек безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и сложной электроники, но постепенно часть оборудования вернули. Так, в августе завод снова начал комплектовать все автомобили подушками безопасности, а также SOS-кнопкой, правда, пока механической, а не автоматической.

Ситуация с системами ABS и ESP обстоит сложнее. В середине августа глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что антиблокировочная система тормозов (АБС) вновь появится в списке оснащения автомобилей Lada «в течение следующего года», а затем вернут и систему курсовой устойчивости (ESP).

До весны этого года сложную электронику АвтоВАЗу поставлял Bosch, но российскому автопроизводителю пришлось искать другого поставщика – выбор пал на китайскую фирму Trinova.

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