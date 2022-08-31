На Кристину Асмус завели дело

Звезду обвиняют по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней — штраф до 50 тыс. рублей. Причина возбуждения административного дела в отношении Асмус не уточняется.

Напомним, что недавно 34-летняя актриса рассказывала о больших заработках. Для этого ей приходится много работать — график Асмус полностью заполнен спектаклями в театре, съемками и премьерами. Последние 1,5 месяца она провела в Ярославле на съемочной площадке проекта «РАЙцентр», в котором она сыграла одну из главных ролей.