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47 минут назад

На Кристину Асмус завели дело

Никита Бородкин

На российскую актрису Кристину Асмус завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как сообщает StarHit, накануне материалы дела поступили в Тверской суд Москвы.

На Кристину Асмус завели дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезду обвиняют по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней — штраф до 50 тыс. рублей. Причина возбуждения административного дела в отношении Асмус не уточняется.

Напомним, что недавно 34-летняя актриса рассказывала о больших заработках. Для этого ей приходится много работать — график Асмус полностью заполнен спектаклями в театре, съемками и премьерами. Последние 1,5 месяца она провела в Ярославле на съемочной площадке проекта «РАЙцентр», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Автоновости,Кристина Асмус,
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