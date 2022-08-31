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45 минут назад

Новости автомира: в ГИБДД рассказали, как правильно отводить ребенка в школу

Елена Прошина

В преддверии начала учебного года столичная Госавтоинспекция составила рекомендации для родителей школьников, которые помогут снизить риск попадания ребенка в ДТП.

В ГИБДД рассказали, как правильно отводить ребенка в школу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, родителям вместе с детьми необходимо составить схему маршрута «дом-школа-дом», указав, где можно переходить дорогу, а где нужно быть максимально внимательным. Нельзя выезжать на проезжую часть на велосипеде или самокате, а при переходе дороги нужно воздержаться от использования телефонов и гаджетов.

«Не рекомендуется выходить на дорогу из-за припаркованных транспортных средств – это может быть опасно. При перевозке маленьких пассажиров используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Выходить из автомобиля со стороны движения транспорта небезопасно, поэтому приучайте ребенка выходить через правую дверь, которая находится со стороны тротуара», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы ребенок стал заметнее на дороге в темное время суток, необходимо приобрести для него верхнюю одежду со световозвращающими элементами. ГИБДД также напоминает, что переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Автобус не нужно обходить, необходимо дождаться, пока он отъедет, и перейти дорогу по пешеходному переходу.

Автоновости,ГИБДД,
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