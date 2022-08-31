В ГИБДД рассказали, как правильно отводить ребенка в школу

В преддверии начала учебного года столичная Госавтоинспекция составила рекомендации для родителей школьников, которые помогут снизить риск попадания ребенка в ДТП.

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Так, родителям вместе с детьми необходимо составить схему маршрута «дом-школа-дом», указав, где можно переходить дорогу, а где нужно быть максимально внимательным. Нельзя выезжать на проезжую часть на велосипеде или самокате, а при переходе дороги нужно воздержаться от использования телефонов и гаджетов.

«Не рекомендуется выходить на дорогу из-за припаркованных транспортных средств – это может быть опасно. При перевозке маленьких пассажиров используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Выходить из автомобиля со стороны движения транспорта небезопасно, поэтому приучайте ребенка выходить через правую дверь, которая находится со стороны тротуара», - говорится в сообщении.