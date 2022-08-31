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33 минуты назад

Новости автомира: эксперт оценил качество иранских машин

Лера Букина

Компании из Ирана Iran Khodro и SAIPA продемонстрировали свои автомобили на Международной выставке запасных частей и автокомпонентов (MIMS-2022). Главный редактор старейшего автомобильного издания в России «За рулем» Максим Кадаков оценил качество иранских машин.

«Сами их ругают»: эксперт оценил качество иранских машин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В целом же известно, что качество их техники средненькое, сами иранцы свои машины ругают. Соседние Ирак и Сирия несколько раз отказывались от поставок иранских автомобилей, мотивируя тем, что они недостаточно безопасны. Но в итоге, повторяю, многое будет зависеть от цены», - подчеркнул Кадаков.

Кроме того, он раскрыл примерную стоимость анонсированных ранее иранских машин. По его словам, стоимость Shahin может составлять около 12–13 тысяч долларов США. Вместе с тем Кадаков отметил, что к основной цене добавится таможенный сбор — 15%, НДС — 20%, утилизационный сбор — порядка 170 тысяч рублей. Кроме того, импортер обязательно получит прибыль — это, по его словам, еще «процентов 8–10».

«То есть к этим 13 тыс. мы прибавляем еще 50%, и выходит уже к 20 тыс. долларов, а это почти 1 млн 200 тыс. рублей!», — указал Кадаков.

Ранее в СМИ начала появляться информация о том, что одна из российских компаний договорилась с иранским производителем автозапчастей о совместном производстве технологичных деталей и оборудования в РФ. Сторонам удалось подписать контракт во время выставки MIMS Automobility Moscow 2022. Напомним, что она проходила в московском ЦВК «Экспоцентр».

Автоновости,Iran Khodro,Максим Кадаков,
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