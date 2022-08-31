Замена батареи Polestar оказалась дороже самой машины

Тяговая батарея — самая дорогая часть электрокара, замена которой бьет по карману владельцев, снижая плюсы экономии на топливе. А иногда за свежий аккумулятор просят больше цены самой машины. Парадоксальная ситуация сложилась в Китае: как пишет InsideEVs, владелец Polestar 2 повредил батарею электромобиля в результате несчастного случая и обнаружил, что замена обойдется ему в 540 тысяч юаней (4,7 миллиона рублей).

Фото: © Polestar © Polestar

Аккумулятор Polestar 2 пострадал в аварии, и владельца уведомили, что использовать его более небезопасно. Тогда он отдал свой электрокар в сервисных центр, где ему и озвучили колоссальную сумму, в полтора раза превышающую стоимость самого лифтбека. Polestar 2 производят в Китае и продают по цене от 298 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей).

Местные СМИ обратились к представителям Polestar, чтобы подтвердить либо опровергнуть заоблачный ценник. В компании официально заявили, что стоимость нового аккумулятора для модели составляет 400 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей) — то есть, вероятно, в счет владельца были включены и другие услуги. Однако и в этом случае батарея значительно дороже электрокара.

У других производителей в КНР цены заметно более гуманные: Xpeng предлагает батарею за для седана P7 за 110 тысяч юаней (957,5 тысячи рублей), а для P5 и G3 — за 90 тысяч и 85 тысяч. Li Auto заменит аккумулятор на Li ONE за 70 тысяч юаней или 609,3 тысячи рублей.