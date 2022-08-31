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7 минут назад

Новости автомира: замена батареи Polestar в Китае стоит дороже самой машины

Motor.ru

Тяговая батарея — самая дорогая часть электрокара, замена которой бьет по карману владельцев, снижая плюсы экономии на топливе. А иногда за свежий аккумулятор просят больше цены самой машины. Парадоксальная ситуация сложилась в Китае: как пишет InsideEVs, владелец Polestar 2 повредил батарею электромобиля в результате несчастного случая и обнаружил, что замена обойдется ему в 540 тысяч юаней (4,7 миллиона рублей).

Замена батареи Polestar оказалась дороже самой машины
Фото: © Polestar© Polestar

Аккумулятор Polestar 2 пострадал в аварии, и владельца уведомили, что использовать его более небезопасно. Тогда он отдал свой электрокар в сервисных центр, где ему и озвучили колоссальную сумму, в полтора раза превышающую стоимость самого лифтбека. Polestar 2 производят в Китае и продают по цене от 298 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей).

Местные СМИ обратились к представителям Polestar, чтобы подтвердить либо опровергнуть заоблачный ценник. В компании официально заявили, что стоимость нового аккумулятора для модели составляет 400 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей) — то есть, вероятно, в счет владельца были включены и другие услуги. Однако и в этом случае батарея значительно дороже электрокара.

У других производителей в КНР цены заметно более гуманные: Xpeng предлагает батарею за для седана P7 за 110 тысяч юаней (957,5 тысячи рублей), а для P5 и G3 — за 90 тысяч и 85 тысяч. Li Auto заменит аккумулятор на Li ONE за 70 тысяч юаней или 609,3 тысячи рублей.

В базовой версии батарея Polestar 2 емкостью 69 киловатт-часов позволяет проезжать без подзарядки до 474 километров в цикле WLTP. С 2021 года шведская компания отслеживает происхождение кобальта для производства аккумуляторов, а с апреля следит и за поставками слюды. Кроме этого, металл для поддона батареи заказывают только у заводов, использующих возобновляемые источники энергии — возможно, такая избирательность сыграла не последнюю роль в ценообразовании.

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