Volkswagen ждет паралич производства

Компания Volkswagen ожидает дефицита стёкол, который может стать следствием беспрецедентного роста цен на энергоносители в Европе. Немецкий концерн вынужден принимать меры.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Для производства стёкол используются песок (кварц), известняк и кальцинированная сода, а также оксиды щелочных материалов.

Первым этапом является плавка кварца до текучего состояния. Это происходит в печах, топливом для которых служит природный газ, цены на который в Европе из-за ограничения поставок из России на фоне санкций значительно выросли как для рядового потребителя, так и для предприятий. Поэтому выросла и себестоимость стекла, а закупка дорогих комплектующих скажется на конечной цене автомобиля - это в свою очередь приведёт к снижению объёмов продаж.

На фоне сложившейся ситуации Volkswagen начал изобретать способы создания складских запасов. Однако проблема заключается в том, что европейские производители когда-то отказались от складов, проповедую "бережливое потребление": заказывать запчастей столько, сколько требуется для производства в конкретный момент времени.