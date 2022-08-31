В школах захотели научить детей езде на самокатах

Москва может стать первым городом в России, в школах которого появятся уроки езды на самокатах. Как сообщает «Газета.ru», об этом заявил замглавы московского управления ГИБДД Евгений Логиновский.
«Конечно, мы только за. <...> Более того, мы готовы оказать любую методическую и практическую помощь в продвижении данного вопроса», — заявил представитель ведомства.
Инициатором нововведения стал глава научного центра безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Дмитрий Митрошин. Он отметил, что в учебных заведениях необходимо выделить дополнительные часы для таких занятий — из-за этого придется убрать часы других школьных предметов. Однако сам вопрос будет решаться на общегосударственном уровне.
Напомним, что по статистике МВД России за первую половину 2022 года шесть человек погибли в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамкаты. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.