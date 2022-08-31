В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Депутаты от фракции ЛДПР будут настаивать на рассмотрении законопроекта об отмене штрафов за автомобильную тонировку. Как пишет в Telegram-канале замглавы ЛДПР Ярослав Нилов, проект был подан в Госдуму уже давно, но на обсуждение вопрос так и не был вынесен. Авторы намерены сдвинуть дело с мертвой точки и добиться пересмотра действующего ГОСТа либо полной отмены штрафов за затемненные окна уже осенью.

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По словам Нилова, тонировка стекол — защита от солнца и условие безопасной езды, а потому фракция будет настаивать на рассмотрении инициативы, зависшей в профильном комитете. «На стороне тонировки, как частичной, так и полной, — мировой опыт», — написал депутат.

Он напомнил, что штраф за тонировку, не соответствующую техрегламенту (светопропускаемость лобового и передних боковых стекол менее 70 процентов), на сегодняшний день составляет 500 рублей. В случае отказа от не растет, однако водитель может получить еще один штраф, административный арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов — уже за неповиновение сотруднику полиции.

Необходимо давать разумные сроки для снятия пленки — не менее суток, заявил Нилов и добавил, что требующие избавиться от тонировки в более краткие сроки полицейские злоупотребляют правом.