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1 час назад

Новости автомира: владелец УАЗа отчитался об убытке в 1,1 млрд рублей

Газета.Ru

Компания «Соллерс Авто», владеющая УАЗом, а также имеющая совместные предприятия по сборке Ford и Mazda, отчиталась об убытке более 1 млрд руб. по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщается в релизе «Соллерс Авто», поступившем в «Газету.Ru».

Владелец УАЗа отчитался об убытке в 1,1 млрд рублей
Фото: Ford SollersFord Sollers

«Чистый убыток «Соллерс Авто» за отчетный период составил 1,1 млрд рублей и обусловлен единоразовым списанием нематериальных активов, связанных с бизнесом СП «Соллерс Форд», — отмечается в заявлении компании.

Выручка «Соллерс Авто» за шесть месяцев 2022 года составила 26,2 млрд руб. против 36,8 млрд руб. годом ранее. В компании это связывают с остановкой производства Ford Transit. Компания основана в 2000 году. Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск 240 тыс. автомобилей в год.

Автоновости,Ford Transit,Mazda,УАЗ,Соллерс Авто,Ford,
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