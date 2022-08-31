Владелец УАЗа отчитался об убытке в 1,1 млрд рублей

Компания «Соллерс Авто» , владеющая УАЗом , а также имеющая совместные предприятия по сборке Ford и Mazda , отчиталась об убытке более 1 млрд руб. по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщается в релизе «Соллерс Авто», поступившем в «Газету.Ru».

«Чистый убыток «Соллерс Авто» за отчетный период составил 1,1 млрд рублей и обусловлен единоразовым списанием нематериальных активов, связанных с бизнесом СП «Соллерс Форд», — отмечается в заявлении компании.

Выручка «Соллерс Авто» за шесть месяцев 2022 года составила 26,2 млрд руб. против 36,8 млрд руб. годом ранее. В компании это связывают с остановкой производства Ford Transit. Компания основана в 2000 году. Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск 240 тыс. автомобилей в год.