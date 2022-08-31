Личному транспорту в России предрекли исчезновение через восемь лет

Эксперт Национальной технологической инициативы «Автонет» Виктория Синичкина допустила, что машина в качестве личного транспорта может стать редкостью в России уже к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Синичкиной, развитие сферы автомобильной аренды мотивирует россиян массово отказываться от покупки личных авто.

Эксперт подчеркнула, что в России растет популярность каршеринга, кикшеринга (аренда электросамокатов) и общественного транспорта.

По ее данным, один автомобиль из каршеринга заменяет 25 личных машин, а рост доли общественного транспорта позволит сэкономить энергию на 20 миллиардов долларов.

Эксперт предположила, что в будущем отказ россиян от личных авто изменит и городскую инфраструктуру - к примеру, отпадет необходимость в больших парковках.

Власти Москвы ранее удвоили субсидии на покупку автомобилей такси и каршеринга. Такая мера связана с тем, что весной росла ключевая ставка Центробанка и лизинговые платежи для таксомоторных компаний и операторов каршеринга.