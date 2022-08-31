Volkswagen грозит дефицит стекол

Европейские производители рискуют столкнуться с острым дефицитом автомобильных стекол из-за резкого роста цен на энергоносители, который в свою очередь связан с сокращением поставок российского газа, сообщает The Wall Street Journal. Например, Volkswagen уже начал создавать запасы деталей и приступил к поискам поставщика за пределами Европы. О проблемах, которыми может обернуться заморозка поставок российского газа, ранее заявляли и в BMW.

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Газета выяснила, что Volkswagen создает запасы лобовых, задних и боковых стекол. Дело в том, что для их изготовления необходима тепловая энергия, которая обычно обеспечивается при помощи природного газа. Последние месяцы цены на энергоносители пошли вверх, что не могло не отразиться на стоимости готовой продукции. Немецкий автопроизводитель также ищет поставщика деталей в странах, которым не угрожает кризис поставок газа.

Концерн BMW еще в мае объявил о намерении перейти на альтернативные источники энергии на производстве, чтобы минимализировать зависимость от природного газа. Тогда же было озвучено предположение, что если Россия полностью перекроет поставки газа, то этого грозит остановкой всему немецкому автопрому.