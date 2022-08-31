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25 минут назад

Новости автомира: вместо Xray: компания IKCO показала доступный "паркетник"

Российская Газета

Компания Iran Khodro (IKCO) представила в Тегеране макет новой модели Ray, которая в перспективе встанет на конвейер.

Вместо Xray: IKCO показала доступный "паркетник"
Фото: www.khodrobank.comwww.khodrobank.com

Прототип новинки вместо стёкол получил тёмные пластиковые панели, скрывающие салон, заглушки из матового полимера вместо фар и фонарей. Известно, что IKCO Ray построен на платформе IKP1, которая является локализованной "тележкой" Citroen PF1.

Под капотом базовой версии "Рэя" установлен "атмосферник" 1.6 литра мощностью 113 л.с., который может агрегатироваться только 6-ступенчатой МКП. Более мощный двигатель и автоматическая трансмиссия положены более дорогому "паркетнику" IKCO Rira.

В серийное производство IKCO Ray отправят в 2023 году вместе с переосмысленной на лад иранского концерна моделью Renault Kwid - небольшим высоким хэтчем, который дебютировал одновременно с IKCO Ray.

www.khodrobank.com

Iran Khodro планирует выйти на российский рынок в 2023 году. Дебютной моделью станет седан - "убийца Lada Vesta".

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