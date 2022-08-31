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13 минут назад

Новости автомира: в Госдуме предложили отменить самый популярный штраф

Елена Прошина

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают отменить штрафы за автомобильную тонировку. Законопроект был подан в Госдуму уже давно, однако на обсуждение вопрос до сих пор не вынесли. Об этом пишет Motor.

В Госдуме предложили отменить самый популярный штраф
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы проекта намерены добиться пересмотра действующего ГОСТа либо полной отмены штрафов за тонировку уже этой осенью. По словам замглавы ЛДПР Ярослава Нилова, тонировка стекол — это защита от солнца и условие безопасной езды.

«Мы абсолютно солидарны с приверженцами тонирования авто. Это защита от солнца и условие безопасного вождения. На стороне тонировки, как частичной, так и полной - мировой опыт», - написал Нилов в своем Телеграм-канале.

Именно поэтому фракция будет настаивать на рассмотрении инициативы, зависшей в профильном комитете. По мнению Нилова, на обсуждение проект еще не выносился, скорее всего, из-за возможного резонанса.

В настоящее время, штраф за тонировку, не соответствующую техрегламенту (светопропускаемость лобового и передних боковых стекол менее 70%) составляет 500 рублей. В случае отказа от не растет, однако водитель может получить еще один штраф, административный арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Штраф за тонировку окон один из самых популярных. С начала 2022 года в Москве за незаконную тонировку оштрафовали более 92,9 тыс. водителей.

Автоновости,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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