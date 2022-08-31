В Госдуме предложили отменить самый популярный штраф

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают отменить штрафы за автомобильную тонировку. Законопроект был подан в Госдуму уже давно, однако на обсуждение вопрос до сих пор не вынесли. Об этом пишет Motor.

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Авторы проекта намерены добиться пересмотра действующего ГОСТа либо полной отмены штрафов за тонировку уже этой осенью. По словам замглавы ЛДПР Ярослава Нилова, тонировка стекол — это защита от солнца и условие безопасной езды.

«Мы абсолютно солидарны с приверженцами тонирования авто. Это защита от солнца и условие безопасного вождения. На стороне тонировки, как частичной, так и полной - мировой опыт», - написал Нилов в своем Телеграм-канале.

Именно поэтому фракция будет настаивать на рассмотрении инициативы, зависшей в профильном комитете. По мнению Нилова, на обсуждение проект еще не выносился, скорее всего, из-за возможного резонанса.

В настоящее время, штраф за тонировку, не соответствующую техрегламенту (светопропускаемость лобового и передних боковых стекол менее 70%) составляет 500 рублей. В случае отказа от не растет, однако водитель может получить еще один штраф, административный арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.