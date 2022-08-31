Китайские грузовики захватывают Россию

Рынок новых грузовых автомобилей в РФ демонстрирует падение, однако продажи китайских моделей значительно увеличиваются. Об этом сообщает «Автостат».

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За первые семь месяцев 2022 года в стране продали 8745 новых грузовиков китайских марок, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года за такой же период. Вместе с тем весь рынок грузовых автомобилей за этот период уменьшился на 21%.

За семь месяцев на китайские модели пришлось 20% рынка РФ, тогда как годом ранее их доля оценивалась в 7%. За последнее время их доля была намного больше. Так, в мае она достигла 25%, в июне — 31%, а в июле — уже 40%.

«Больше покупается только продукции отечественных марок, доля которых по итогам 7 месяцев равна 56%», — отмечает портал.