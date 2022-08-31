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48 минут назад

Новости автомира: китайские грузовики захватывают Россию

Лера Букина

Рынок новых грузовых автомобилей в РФ демонстрирует падение, однако продажи китайских моделей значительно увеличиваются. Об этом сообщает «Автостат».

Китайские грузовики захватывают Россию
Фото: ТАССТАСС

За первые семь месяцев 2022 года в стране продали 8745 новых грузовиков китайских марок, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года за такой же период. Вместе с тем весь рынок грузовых автомобилей за этот период уменьшился на 21%.

За семь месяцев на китайские модели пришлось 20% рынка РФ, тогда как годом ранее их доля оценивалась в 7%. За последнее время их доля была намного больше. Так, в мае она достигла 25%, в июне — 31%, а в июле — уже 40%.

«Больше покупается только продукции отечественных марок, доля которых по итогам 7 месяцев равна 56%», — отмечает портал.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков анонсировал появление предприятия по производству микросхем для автомобилей на острове Русский во Владивостоке. По его словам, уже есть российские инвесторы, которые заинтересовались данным бизнесом.

Автоновости,Алексей Чекунков,Минвостокразвития,
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