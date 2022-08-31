Камер контроля скорости на ЦКАД пока не будет

В интервью «Коммерсанту» председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко ответил на вопрос о камерах контроля скорости на ЦКАД. По его словам, «пока нет оснований для того, чтобы вводить фотофиксацию нарушений». «Интенсивность движения увеличивается, при этом количество ДТП с погибшими в этом году на 21 процент ниже на всей сети дорог «Автодора», не только на ЦКАД», – пояснил Петушенко. Камеры на ЦКАД появятся в случае, если «водители начнут безобразничать», а ДТП станут массовым явлением.

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На установке комплексов фиксации нарушений на МКАД ранее настаивала мэрия Москвы. Тогда речь шла только об одном из платных участков Центральной кольцевой автодороги, на котором, по мнению столичных властей, необходимо снизить аварийность – это 23-километровый отрезок между трассами М-4 и М-3, который проходит по территории Москвы. Мэрия предлагала установить 60 приборов для передачи потокового видео в ситуационный центр ЦОДД. При этом Петушенко заявил «Ъ», что между «Автодором» и Москвой было подписано соглашение об установке лишь обзорных видеокамер.

ЦКАД – масштабнейшая стройка «Автодора», которая велась с 2014 года. Кольцевая дорога платная, за исключением одного участка на западе Подмосковья, на котором сохранились светофоры и камеры ГИБДД (их насчитывается 39 штук). На платных участках максимальная разрешенная скорость составляет 110–130 километров в час.

Между тем в Москве уже в следующем году введут в эксплуатацию другую платную трассу, так называемый Северный дублер Кутузовского проспекта. Примерно треть дороги построят под землей, а в состав трассы войдут 12 путепроводов и эстакад.