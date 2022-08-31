Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
38 минут назад

Новости автомира: камеры еще в одном регионе научились штрафовать за непристегнутые ремни

Motor.ru

«Умные» дорожные камеры, умеющие различать непристегнутые ремни безопасности, появились в еще одном регионе России — Чувашии. Как пишет ГИБДД республики, новые видеокамеры заработают уже в ближайшее время, но их количество пока не раскрывается. Штрафовать за предусмотренное статьей 12.6 КоАП РФ нарушение будут как физических, так и юридических лиц, что должно послужить повышению уровня дорожной безопасности в регионе.

Камеры еще в одном регионе научились штрафовать за непристегнутые ремни
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

С начала нынешнего года в Чувашии сотрудники ГИБДД выявили порядка 21 тысячи нарушений использования ремней безопасности. «Напомним, что за данное административное нарушение предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей. Но безопасность водителя и пассажиров, конечно же, дороже», — говорится на сайте Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что в Москве такие камеры заработали еще в 2020 году, в Подмосковье — в апреле. С августа за пренебрежение ремнем безопасности и разговоры по телефону за рулем штрафуют камеры в Башкирии.

Комплексы работают на основе нейросетей, но материалы проверяются вручную сотрудниками ГИБДД перед вынесением постановления. Но это не исключает ошибок: к примеру, одного водителя оштрафовали из-за одежды темного цвета, на фоне которой не различили ремень, другого — за непристегнутого плюшевого кота на лобовом стекле.

Только за первые пяти месяцев 2022 года в Москве с помощью камер было выявлено 564 107 нарушений правил пользования ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД за тот же срок «поймали» только 27 857 нарушителей.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители