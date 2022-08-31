Камеры еще в одном регионе научились штрафовать за непристегнутые ремни

«Умные» дорожные камеры, умеющие различать непристегнутые ремни безопасности, появились в еще одном регионе России — Чувашии. Как пишет ГИБДД республики, новые видеокамеры заработают уже в ближайшее время, но их количество пока не раскрывается. Штрафовать за предусмотренное статьей 12.6 КоАП РФ нарушение будут как физических, так и юридических лиц, что должно послужить повышению уровня дорожной безопасности в регионе.

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С начала нынешнего года в Чувашии сотрудники ГИБДД выявили порядка 21 тысячи нарушений использования ремней безопасности. «Напомним, что за данное административное нарушение предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей. Но безопасность водителя и пассажиров, конечно же, дороже», — говорится на сайте Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что в Москве такие камеры заработали еще в 2020 году, в Подмосковье — в апреле. С августа за пренебрежение ремнем безопасности и разговоры по телефону за рулем штрафуют камеры в Башкирии.

Комплексы работают на основе нейросетей, но материалы проверяются вручную сотрудниками ГИБДД перед вынесением постановления. Но это не исключает ошибок: к примеру, одного водителя оштрафовали из-за одежды темного цвета, на фоне которой не различили ремень, другого — за непристегнутого плюшевого кота на лобовом стекле.