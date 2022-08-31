ДТП с электрокарами обходятся дороже и более опасны для пассажиров

Стало известно о том, что французская страховая компания AXA изучила особенности аварий с участием электромобилей после проведения краш-тестов в 2022 году в Цюрихе, Швейцария. В ходе тестирования компания обнаружила, что аварии с участием новых электричек обходятся дороже, более опасны для пассажиров и для других участников движения, а также что у них есть «ахиллесова пята».

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«Нам, страховщикам, и нашим клиентам также приходится сталкиваться с новыми рисками. Так, хотя электромобили не являются причиной большого количества аварий в этой стране, но они часто могут привести к более дорогим индивидуальным искам», — сказал Нильс Райх, директор по страхованию имущества AXA в Германии.

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Причина дороговизны страховых выплат проста — электромобили оснащены дорогостоящей технологией, которая в случае повреждения может дорого стоить. Поскольку большинство автопроизводителей размещают батареи в нижней части своих автомобилей, повреждения снизу могут привести к дорогостоящим, а иногда и опасным поломкам.

Страховщик отмечает, что риск пожаров как в электромобилях, так и в автомобилях с ДВС преувеличен. По статистике, из каждых 10 000 автомобилей только 5 становятся жертвами пожара.Есть одна область, в которой электромобили чаще становятся причиной аварий, — это ускорение. Высокий, мгновенный крутящий момент электродвигателей приводит к ситуациям, когда водители электромобилей резко нажимают на педаль газа, а затем сбрасывают скорость, что иногда приводит к потере контроля и аварии.

То, что AXA называет «чрезмерным ускорением», приводит к 50-процентному увеличению числа аварий, в которых водители повреждают свои автомобили, по сравнению с автомобилями, работающими на традиционных моторах. И это работает в сочетании с другим аспектом электромобилей, приводящим к более серьезным авариям.

Поскольку электромобили весят больше, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания, они создают большую силу при аварии. Два одинаковых по размеру автомобиля, но с разным весом, получат разные повреждения в аварии.