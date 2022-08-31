Продажи Lada Granta приостановлены из-за дефекта

Как выяснилось, у партии автомобилей есть производственный дефект, который продавцы должны устранить своими силами. Речь идет о проблеме с датчиком скорости. Чтобы исправить дефект дилерам необходимо нанести с помощью кисти антикоррозионный материал сверху на заходную зону проводов в коннектор жгута к датчику скорости и по всему периметру на резиновый уплотнитель коннектора. При этом нужно исключить опадание герметизирующего материала на контакты коннектора.