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38 минут назад

Новости автомира: продажи Lada Granta приостановлены из-за дефекта

Елена Прошина

Компания «АвтоВАЗ» приостанавливает продажи 6496 экземпляров Lada Granta из-за выявленного дефекта. Об этом пишет портал Drom.ru.

Продажи Lada Granta приостановлены из-за дефекта
Фото:  АО ''АВТОВАЗ'' АО ''АВТОВАЗ''

Как выяснилось, у партии автомобилей есть производственный дефект, который продавцы должны устранить своими силами. Речь идет о проблеме с датчиком скорости. Чтобы исправить дефект дилерам необходимо нанести с помощью кисти антикоррозионный материал сверху на заходную зону проводов в коннектор жгута к датчику скорости и по всему периметру на резиновый уплотнитель коннектора. При этом нужно исключить опадание герметизирующего материала на контакты коннектора.

Дилеры уже начали выполнять предписание, так что в ближайшее время автомобили снова будут доступны к покупке.

Напомним, недавно «АвтоВАЗ» сообщил, что снова стал выпускать Lada Granta с подушкой безопасности водителя и переднего пассажира. Цена базовой версии с airbag начинается с 602 800 рублей.

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