Changan показал конкурента пикапа Great Wall Poer

Компания Changan представила пикап Lantop c 2,0-литровым турбомотором и независимой задней подвеской, сообщает PC Auto.

Фото: Changan Changan

Автомобиль с габаритной длиной 5,6 м располагает двухрядной кабиной. От предыдущей модели, которая продается в Китае под брендом для коммерческой техники Kaicene, автомобиль отличается новыми кузовными панелями, массивной радиаторной решеткой и более богатой отделкой. Интерьер машины пока не рассекречен.

В паре с турбомотором мощностью 233 лошадиных силы работает автоматическая трансмиссия. Предполагается, что автомобиль поступит в продажу с задним и подключаемым полным приводом. На китайском рынке основным конкурентом Changan Lantop станет пикап Great Wall Poer, уточняет «Авторевю». В России эта машина со 150-сильным дизелем предлагается по цене от 3,8 млн рублей.