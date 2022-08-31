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1 час назад

Changan показал пикап, который будет конкурировать с известным в России Great Wall Poer

Газета.Ru

Компания Changan представила пикап Lantop c 2,0-литровым турбомотором и независимой задней подвеской, сообщает PC Auto.

Changan показал конкурента пикапа Great Wall Poer
Фото: ChanganChangan

Автомобиль с габаритной длиной 5,6 м располагает двухрядной кабиной. От предыдущей модели, которая продается в Китае под брендом для коммерческой техники Kaicene, автомобиль отличается новыми кузовными панелями, массивной радиаторной решеткой и более богатой отделкой. Интерьер машины пока не рассекречен.

В паре с турбомотором мощностью 233 лошадиных силы работает автоматическая трансмиссия. Предполагается, что автомобиль поступит в продажу с задним и подключаемым полным приводом. На китайском рынке основным конкурентом Changan Lantop станет пикап Great Wall Poer, уточняет «Авторевю». В России эта машина со 150-сильным дизелем предлагается по цене от 3,8 млн рублей.

Среди преимуществ новинки упоминается пятирычажная задняя подвеска. Кроме того ожидается, что автомобиль получит спецверсию Pro, приспособленную для преодоления тяжелого бездорожья. Такой пикап будет снабжен шноркелем и дополнительными защитными элементами из неокрашенного пластика. Lantop, в отличие от утилитарных Kaicene, ориентирован на любителей активного отдыха.

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