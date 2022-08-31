Спасенную от банкротства SsangYong Motor переименуют

Сеульский суд одобрил смену владельца SsangYong Motor – южнокорейский автопроизводитель переходит под контроль консорциума во главе с химическим концерном KG Group. Как сообщают местные СМИ, общая сумма сделки составляет порядка 950 миллиарда вон или 700 миллиона долларов. SsangYong ждет реструктуризация и переименование в KG SsangYong Mobility, хотя второе пока официально не подтверждено.

Фото: © SsangYong © SsangYong

Агентство Yonhap сообщает, что KG Group подтвердили свои финансовые обязательства, и сделка была одобрена судом и банками-кредиторами. Акции SsangYong будут перераспределены: доля Mahindra & Mahindra сократится с нынешних 74,65 процента до однозначного числа (менее 10 процентов), а KG Group будет владеть 61 процентом компании. Информация о переименовании автопроизводителя в KG SsangYong Mobility должна обнародована уже в начале сентября.

Индийский конгломерат Mahindra & Mahindra владел акциями SsangYong с 2011 года. Однако последние несколько лет южнокорейская компания испытывает финансовые трудности, которые усугубились на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В конце 2020 года, по решению Сеулького суда по делам о банкротстве, SsangYong перешла под внешнее управление.