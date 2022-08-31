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28 минут назад

Новости автомира: чуть меньше миллиона. Объявлена цена антикризисной Лады Нивы Тревел

Wroom.ru

Стало известно, сколько будет стоить упрощённая версия внедорожника «Лада Нива Тревел».

Объявлена цена антикризисной Лады Нивы Тревел
Фото: WroomWroom

В середине августа АвтоВАЗ возобновил выпуск модели «Лада Нива Тревел». Автомобиль делают в упрощённой комплектации «Классик 2022» — без подушек безопасности и АБС, а двигатель объёмом 1,7 литра перенастроен под устаревшие экологические нормы Евро-2.

Wroom

В базовом оснащении внедорожника остались передние электростеклоподъёмники, электрозеркала, центральный замок и аудиоподготовка. Цена упрощённой «Нивы Тревел» — 998 900 рублей. Отказ от АБС и подушки позволил снизить цену на 68 тысяч.

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Также АвтоВАЗ анонсировал ещё две комплектации модели. Версия «Классик Плюс» дополнена рейлингами и легкосплавными дисками, а исполнение Black отличается чёрной обшивкой потолка, чёрными дисками, оригинальной обивкой сидений и наличием центрального подлокотника. Цены на эти две версии пока не объявлены.

Продажи Lada Granta приостановлены из-за дефекта

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Ранее завод в Тольятти возобновил продажи классической «Нивы Легенд»: машину также делают в упрощённой комплектации и с трёхдверным кузовом. Такой внедорожник стоит от 807 тысяч рублей.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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