На Tesla подали в суд из-за «фантомного торможения»

Еще один владелец электрокара Tesla Model 3 из Сан-Франциско подал иск к калифорнийскому производителю из-за некорректной работы автопилота. Дефект уже получил неофициальное название «фантомное торможение». Неисправность заключается в том, что автопилот автомобиля без каких-либо видимых причин подает сигнал о резком торможении, что приводит к аварийным ситуациям. Причем владелец планирует сделать иск коллективным, поскольку на этот дефект жаловались сотни пользователей.

Фото: Tesla Tesla

Подобная проблема возникает уже далеко не в первый раз. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование всех зафиксированных случаев, о которых сообщали владельцы электрокаров.

По данным регулятора, уже было получено более 750 жалоб от владельцев электрокаров, однако это только известные случаи. Всего же, по данным организации, подобный дефект тормозной системы может затрагивать порядка 400 тысяч электрокаров. В частности, речь идет о Model 3 и Model Y.